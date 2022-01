Juve Women, Montemurro: “Grande voglia di rimontare, complimenti”

Al termine del match contro la Fiorentina, l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha commentato la partita

redazionejuvenews

Dopo una lunghissima striscia di 36 vittorie consecutive, la Juve Women oggi ha pareggiato contro un'ottima Fiorentina. Per le bianconere questo è quasi un evento più unico che raro, ormai abituate a portare sempre a casa i tre punti. Rimane ancora viva, invece, la striscia di risultati utili consecutivi: la Juve non perde da ben 53 partite. Questo piccolo stop non ferma il cammino vincente della squadra di Joe Montemurro, ancora prima in campionato a quota 37 punti. Il Sassuolo secondo in classifica si trova ancora a sei lunghezze di distanza.

Al termine della partita contro la squadra viola il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv: «Ci aspettavamo una Fiorentina con questo atteggiamento e questa organizzazione. Dobbiamo accettare che a volte le cose non vadano come vorremmo, quando succede dobbiamo affidarci al nostro gioco. Oggi credo che non abbiamo maneggiato la partita bene, anche se nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma bisogna trasformare il dominio in gol. Nel secondo tempo abbiamo accorciato le distanze e costruito opportunità, pur non giocando al nostro massimo. Resta la grande voglia di rimontare delle ragazze che non hanno voluto accettare la sconfitta». (Juventus.com)

E ora? La Juventus dovrà essere brava a non farsi abbattere da questo leggerissimo stop e dovrà cercare di continuare dritta per la sua strada. Domenica prossima le bianconere saranno impegnate in un difficilissimo match contro l'Inter, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Poi sarò il turno di Hellas Verona, Empoli, Roma e Napoli (con in mezzo il ritorno del match di Coppa Italia). I pensieri sono però tutti al match del 23 marzo, quando le bianconere affronteranno il Lione ai quarti di finale di Uefa Women Champions League. La squadra di Joe Montemurro non dovrà però fare l'errore di perdere la concentrazione: c'è ancora molto tempo prima di quella partita.