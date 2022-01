Juve Women, il pareggio contro la Fiorentina ferma la striscia di vittorie

Contro la Fiorentina la Juve Women di Joe Montemurro è costretta ad accontentarsi di un pari: termina la striscia di vittorie bianconere

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha commentato il pareggio della Juve Women contro la Fiorentina: "Le Juventus Women, dopo 36 vittorie di fila, lasciano dei punti all'avversario.A Vinovo, contro una Fiorentina nella sua miglior versione della stagione, finisce 2-2. E per conservare l'imbattibilità serve un grande rimonta. Le viola, infatti, si portano avanti 2-0: Giacinti al 15' e autorete di Gama al 33'. La Juve, però, non è abituata ad alzare bandiera bianca nemmeno di fronte agli ostacoli più difficili e gli splendidi gol di Cernoia nel recupero del primo tempo e Caruso al 58' riequilibrano la gara. La mezz'ora finale è una caccia al terzo gol, che però non arriva. La migliore occasione, all'83', è sul piede di Bonfantini, ma Tasselli in uscita chiude lo specchio della porta. Alla fine un punto per parte e primo pareggio a quasi due anni dall'ultima volta (0-0 nel febbraio 2020 con la Florentia).

In avvio a controllare è la Juve e la prima grande occasione del match è di Nilden che, liberata da una splendida azione corale, con il mancino non trova lo specchio della porta. Davanti alle bianconere, però, c'è una Fiorentina organizzata e con le idee chiare, che mira a sporcare il più possibile il giro palla della formazione di Montemurro e pressa con grinta sulle prime portatrici di palla. Da una pressione di questo tipo su Aprile, arriva il gol del vantaggio al quarto d'ora. Sabatino induce la numero 1 bianconera a liberarsi con troppa frenesia del pallone che finisce sui piedi di Giacinti che ha la libertà di prendere la mira e, con un pallonetto, portare in vantaggio la Fiorentina.

Il gol carica ulteriormente la formazione di Panico che resiste alla naturale reazione della Juve e al 33' raddoppia. Neto calcia da fuori e Gama, per anticipare Sabatino, devia il pallone alle spalle di Aprile. 0-2 e montagna da scalare che si alza. Sul doppio svantaggio diventa ancora più importante trovare il gol prima del riposo e ci pensa Valentina Cernoia. Ultimi secondi del recupero del primo tempo, Staskova le consegna il pallone al limite e lei libera una conclusione perfetta che si insacca all'incrocio dei pali.

Dopo aver dimezzato lo svantaggio, l'obiettivo è sistemare la gara nel secondo tempo. Pronti, via, Bonansea ci prova dalla distanza, senza inquadrare lo specchio. Il segnale è chiaro e, dopo la traversa di Staskova al 55', al 58' arriva il pareggio. Cross di Hyyrynen, splendida girata a centro area di Caruso, che non lascia scampo a Tasselli. Equilibrio ristabilito con una grandissima reazione e mezz'ora finale per cercare il sorpasso.

Dopo il 2-2 i ritmi, tuttavia, si abbassano. L'organizzazione viola tiene a distanza la Juve e il cronometro scorre senza scossoni. Fino all'83' quando, Bonansea, inventa per Bonfantini che, da ottima posizione, si fa ipnotizzare da una grande uscita di Tasselli, ex di giornata. È l'ultima occasione del match: a Vinovo finisce 2-2 e, dopo 36 vittorie di fila, arriva il primo pareggio. Resta un grande applauso per una serie lunghissima e in grado di superare stagioni e difficoltà e soprattutto resta il primato in classifica, con sei punti di vantaggio sul Sassuolo, prima inseguitrice". (Juventus.com)