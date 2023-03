Juve, dopo la sosta un aprile di fuoco: gli impegni della squadra bianconera

Dopo la sosta per le nazionali al via un mese di aprile con 9 impegni per la squadra bianconera tra Serie A, Europa League e Coppa Italia

La Juventussi tiene stretto l'1-0 nella notte di San Siro e blinda il secondo posto virtuale in classifica. La questione societaria tra eventuali plusvalenze e falso in bilancio restano lontano dal campo, con la squadra concentrata solo a fare punti. Si chiude con una vittoria un probante mese di marzo positivo per i bianconeri, con tanto di qualificazione ai quarti di finale di Europa League conquistata. Ora la Serie A lascia spazio alle nazionali e in casa Juve è tempo di tirare il fiato e di monitorare le condizioni degli indisponibili in vista del rientro. Aprile sarà un mese chiave per la stagione bianconera, lo confermano i 9 impegni complessi ai quali sarà sottoposta la squadra di Max Allegri.

Si ripartirà il 1 aprile dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona, nella gara in programma nell'anticipo di sabato sera. Dopo i gialloblù andrà in scena la semifinale d'andata contro i nerazzurri in Coppa Italia all'Allianz Stadium, il prossimo 4 aprile. Una partita complicata a soli quattro giorni dal big match dell'Olimpico contro la squadra di Sarri dell'8 aprile. Poi sarà il turno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il 13 e il 20 aprile (andata e ritorno). In mezzo la sfida con il Sassuolo (16 aprile), prima dello scontro al vertice con il Napoli capolista del 23 aprile. Chiudono un mese di fuoco il ritorno contro delle semifinali di Coppa Italia (26 aprile) e il match esterno a Bologna del 30 aprile. Di seguito il calendario completo.

Juventus-Hellas Verona, 1 aprile (Serie A)

Juventus-Inter, 4 aprile (Coppa Italia)

Lazio-Juventus, 8 aprile (Serie A)

Juventus-Sporting, 13 aprile (Europa League)

Sassuolo-Juventus, 16 aprile (Serie A)

Sporting-Juventus, 20 aprile (Europa League)

Juventus-Napoli, 23 aprile (Serie A)

Inter-Juventus, 26 aprile (Coppa Italia)

Bologna-Juventus, 30 aprile (Serie A)