Inter-Juventus, l’AIA vuole rendere pubblico l’audio Chiffi-Var

L'AIA potrebbe decidere di rendere pubblico l'audio tra il direttore di gara Chiffi e il Var in occasione del gol di Kostic in Inter-Juve

redazionejuvenews

Della vittoria della Juventus a San Siro contro i nerazzurri restano le polemiche della squadra e del pubblico interista per il gol-vittoria di Kostic. In occasione della rete decisiva per l'1-0 finale la gara si è fermata per oltre 4 minuti per un controllo al Var. L'oggetto dell'analisi al monitor dalla Var control room sono tre presunti tocchi con il braccio da parte della Juve. Soprattutto, quello di Rabiot all'inizio dell'azione dalla quale è scaturito il gol di Kostic.

La decisione presa da Daniele Chiffi, arbitro del match, è stata di convalidare il gol bianconero in quanto la posizione del braccio di Rabiot è stata giudicata consona. Così com'è non è servito, a detta della squadra arbitrale, l'intervento della On Field review con la visione del monitor sul campo. Un episodio che lascia spazio alle polemiche, sul quale l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) potrebbe fare chiarezza.

Come riportato da Sportmediaset il designatore arbitrale Gianluca Rocchi potrebbe rendere pubblico l'audio tra Chiffi e il Var, nello specifico con Paolo Mazzoleni, in occasione della rete bianconera. Rocchi giudica giusta la scelta e l'operato della sala Var, meno soddisfatto invece dell'operato di Chiffi sul campo. Non tanto per l'episodio in questione quanto per la gestione complessiva della gara.