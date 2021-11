Morata dopo il gol: “Voglio tornare a Torino e fare bene anche con la Juve”

Dopo il gol segnato con la Spagna, Alvaro Morata tornerà a segnare anche con la Juventus? Allegri ci spera ma il suo futuro è in bilico

redazionejuvenews

Dopo un inizio di stagione con la Juventus fatto di alti e bassi, domenica Alvaro Morata è tornato al gol con la sua Spagna. Una rete di fondamentale importanza, che ha regalato alla squadra di Luis Enrique la qualificazione diretta ai mondiali in Qatar 2022. Al termine della partita l'attaccante bianconero ha rivelato: "Il primo obiettivo adesso è tornare nel mio club e fare meglio, perché è un periodo in cui non mi sto esprimendo come vorrei. Questo gol sicuramente mi dà fiducia. Vengo da un infortunio e per la troppa voglia di recuperare in fretta ho peggiorato le cose. Ora è il momento di lavorare e fare bene con la Juve per meritarmi un posto in nazionale anche in futuro".

Riuscirà lo spagnolo a segnare anche con la casacca bianconera? L'ultima rete del classe 1992 con la Juventus risale a poche settimane fa, nella vittoria per 4 a 1 in Champions League contro lo Zenit. In quell'occasione l'ex Atletico Madrid riuscì a segnare il gol del momentaneo 4 a 0 nel finale di partita. Se invece guardiamo alla Serie A la situazione si fa decisamente più drammatica, visto che l'ultima marcatura risale al 19 settembre, contro il Milan. Un digiuno troppo lungo, soprattutto per un giocatore del suo livello.

Il suo futuro alla Juventus è particolarmente incerto, soprattutto se la situazione non dovesse cambiare. La squadra di Massimiliano Allegri ha un bisogno disperato di gol e se la sua punta non segna da due mesi il problema diventa molto serio. A questo si aggiunge il fattore economico: tecnicamente Morata non è ancora un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. La dirigenza bianconera vorrà investire altri 30 milioni di euro per il suo riscatto? Il destino dello spagnolo sembra segnato. L'obiettivo principale per l'attacco bianconero resta Dusan Vlahovic... a meno che Morata non sorprenda tutti e cambi drasticamente rotta.