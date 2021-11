Dall’Inghilterra: per Vlahovic servono 90 milioni

Dall'Inghilterra emergono ulteriori sviluppi sul futuro dell'attaccante serbo

Quella di ieri è stata una serata amara per la Nazionale e per tutto il popolo italiano, costretto a dover rivedere i fantasmi di 4 anni fa, quando l'Italia di Ventura non riusciva a qualificarsi per i Mondiali di Russia 2018. Gli Azzurri infatti, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 con l'Irlanda del Nord e questo ha favorito la Svizzera, la quale si è imposta sulla Bulgaria aggiudicandosi di fatto il pass di accesso per il Qatar. Ora ai Campioni d'Europa in carica servirà anche una mano dalla dea bendata, nelle due sfide tra semifinale e finale che permetteranno di partecipare alla prossima competizione.