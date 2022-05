Juve, occhio a Lautaro. Serena: “Attaccante completo, mentalità forte”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Aldo Serena ha analizzato il rendimento di Lautaro Martinez: attenta Juve!

Manca sempre meno all'inizio della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, chi vincerà? I bianconeri sono reduci da una brutta sconfitta contro il Genoa, mentre i nerazzurri hanno vinto in rimonta contro l'Empoli, trascinati da un super Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è in ottima forma e si candida come il pericolo numero uno per la i difensori bianconeri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Aldo Serena ha analizzato il rendimento del Toro: "In una stagione in cui l’argentino ha attraversato periodi complicati, senza segnare, averli superati in maniera così brillante è la miglior risposta possibile. Per un attaccante, poi, lo è ancor di più: le polemiche possono condizionare, lui ha mostrato di che pasta è fatto. Ed è un qualcosa figlio di un equilibrio mentale trovato".