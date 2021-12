Juve, oggi riprendono gli allenamenti: chi sarà a disposizione di Allegri?

Questo pomeriggio la Juventus tornerà ad allenarsi in vista del big match del 6 gennaio contro il Napoli: chi tornerà a disposizione?

redazionejuvenews

Terminate le vacanze natalizie è già il momento di tornare in campo ad allenarsi. Il prossimo match dei bianconeri sarà contro il fortissimo Napoli di Luciano Spalletti e l'obiettivo sarà semplice: vincere. Gennaio per i bianconeri sarà un mese ricco di big match, da cui dipenderà gran parte della stagione. Per questo motivo sarà fondamentale allenarsi nel migliore dei modi per arrivare preparati e non essere colti di sprovvista dagli avversari. Questo pomeriggio Allegri potrà cominciare a lavorare in vista del match contro gli azzurri, ma chi potrà avere a disposizione? Facciamo il punto della situazione.

Sono sicuramente pronti al rientro Chiellini e Chiesa, che nei giorni scorsi si erano allenati individualmente e oggi potranno tornare in gruppo. L'esterno italiano dopo un lungo infortunio non vede l'ora di tornare in campo tanto che ha rinunciato alle vacanze di Natale pur di rimanere alla Continassa ad allenarsi. Pronto a tornare ad allenarsi anche Danilo, che però a differenza dei suoi due compagni è più indietro di condizione: il suo impiego contro il Napoli è ancora in forte dubbio. Chi invece è ancora infortunato è Aaron Ramsey, sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista gallese è seguito da alcune squadre di Premier League e la sua cessione nel corso del mercato invernale non è da escludersi.

E a proposito di mercato invernale, l'obiettivo numero uno della dirigenza bianconera sarà quello di regalare a Massimiliano Allegri un attaccante centrale che possa aiutare la squadra in fase offensiva. Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Gianluca Scamacca, seguito anche dall'Inter. In uscita attenzione al Barcellona che punta due giocatori bianconeri, De Ligt e Morata. Mentre il difensore olandese è ritenuto incedibile, l'attaccante spagnolo potrebbe invece partire, soprattutto se dovesse arrivare a Torino il bomber del Sassuolo. Cosa succederà a gennaio? Chi vivrà vedrà.