Ex Juve, Thiago Motta sfuma il ritorno in panchina. Il motivo

L'ex Juve Thiago Motta, a meno di clamorosi ribaltoni, non tornerà ad allenare in questa stagione. Ecco per quale motivo

Thiago Motta non sarà il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Il club tedesco, alle prese con la sostituzione dell’esonerato Erik ten Hag dopo sole due giornate di Bundesliga, ha fatto la sua scelta. Il nuovo tecnico delle Aspirine è Kasper Hjulmand, padre dell’ex Lecce Morten e soprattutto ex commissario tecnico della nazionale danese. La decisione del club è divenuta ufficiale nel pomeriggio. Dunque, l’ex Juve dovrà attendere ancora per il ritorno in panchina