ESCLUSIVA – Entourage Gravenberch: “Se la Juve lo vuole? Tutti vogliono Ryan”

TORINO -In casa bianconera si continua a fiutare quello che potrebbe essere il colpo dell’estate. Si scalda il solito asse con Mino Raiola che potrebbe portare a Torino due talenti della sua pregiata scuderia. Oltre al tormentone Pogba, si cercherà di piazzare il colpo Ryan Gravenberch, centrocampista 17enne che ha già esordito con gol nella prima squadra dell’Ajax. Gravenberch è considerato il crack dell’Ajax e in Olanda lo paragonano proprio a Paul Pogba. Il classe 2002, considerato uno dei migliori talenti del calcio olandese, ha un contratto che scade nel 2021. Ma come stanno le cose? Secondo le informazioni raccolte – in esclusiva – dalla nostra redazione, difficilmente il giocatore approderà in Serie A. Il nostro campionato, infatti, potrebbe non risaltare le qualità del giovanissimo talento. Ce lo conferma il suo entourage: “Proprio come con Halland, le squadre italiane non sono adatte per questo tipo di giovani. Se la Juve lo vuole? Tutti vogliono Ryan”.