Calciomercato Juventus, addio in estate: si valuta una pesante cessione

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, pesanti cessioni in estate: ecco chi rischia

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ già tempo di ragionare in prospettiva futura in casa bianconera. Bisogna tirare le prime somme e capire chi possa continuare a far parte del progetto Juve anche nei prossimi anni e chi invece rischia di dire addio alla Vecchia Signora già nella prossima finestra di calciomercato della Juventus. Come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni, in estate potrebbe andare in scena un qualcosa di importante, molto simile ad una rivoluzione generale e – soprattutto – generazionale. L’idea della società è infatti quella di aprire un nuovo ciclo puntando su giocatori giovani, come dimostra anche l’acquisto di Kulusevski. Ecco perché molti elementi dell’attuale rosa a disposizione di mister Sarri rischiano di essere tagliati fuori, sia per motivi anagrafici che economici. Tra questi, secondo Calciomercato.com, ci sarebbe anche Gonzalo Higuain. Il Pipita ha il contratto in scadenza nel 2021, il rinnovo ancora non è arrivato e il suo ingaggio pesa molto sul bilancio bianconero: ben 14 milioni lordi a stagione. Tanti, soprattutto tenendo conto che parliamo pur sempre di un classe ’87. Per questi motivi il centravanti argentino potrebbe finire di nuovo sulla lista dei possibili partenti durante il prossimo calciomercato estivo, ma questa volta la cessione potrebbe davvero concretizzarsi. Higuain dunque potrebbe definitivamente dire addio a fine stagione ma – come detto – non è l’unico che potrebbe fare le valigie e salutare la Juventus in estate, anzi. Il presidente Agnelli infatti starebbe seriamente pensando di rifondare completamente la rosa juventina: sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus. Ecco dunque, nome per nome, la lista completa >>>VAI ALLA LISTA