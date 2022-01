Dalla Spagna: Morata ad un passo dal Barcellona

L'attaccante dell'Atletico Madrid in prestito alla Juventus è pronto a fare il suo ritorno in Spagna con la maglia del Barcellona dopo l'arrivo di Vlahovic

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso gennaio con un il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, guadagnando un punto che non ha sposato gli equilibri della classifica ma che ha lasciato la Juventus a ridosso delle prime quattro del campionato. Un gennaio tutto sommato positivo per la squadra di Allegri, che ha perso la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, ma ha ridotto il suo distacco in classifica dalle prime posizioni ed ha passato il turno in Coppa Italia, qualificandosi per i quarti di finale della competizione.

Gennaio ha segnato anche l'inizio del mercato, con la Juventus che ha deciso di piazzare un grande colpo: i bianconeri hanno infatti effettuato l'affondo per Dusan Vlahovic, con gli agenti che saranno oggi a Torino per sistemare le ultime questioni. Alla Fiorentina dovrebbero andare 68 milioni di euro piu bonus, con i bianconeri che si assicurerebbero uno dei migliori numeri 9 in circolazione, per il presente e per il futuro. Con l'arrivo dell'attaccante serbo, la Juventus ha an +che sbloccato la situazione legata alla partenza di Alvaro Morata: con l'arrivo di Vlahovic lo spagnolo avrebbe le pore chiuse in avanti, e sono riprese le trattative sull'asse Torino-Barcellona, per portare Morata in blaugrana.

La squadra di Xavi segue da dicembre l'attaccante della Juventus, che ora ha ricevuto il via libera dai bianconeri per trattare con il club catalano. Dopo quello della Vecchia Signora è arrivato per Xavi anche quello dell'Atletico Madrid e, come riporta il quotidiano Sport, la squadra spagnola ora deve solo definire la situazione di Dembelè. Il Barcellona ha con l'Atlantico l'accordo per il prestito oneroso di Morata fino al 2023, ma prima deve risolvere la situazione legata a Ousmane Dembélé, il cui agente è sbarcato a Barcellona per incontrare i dirigenti della società blaugrana e trattare il rinnovo del contratto del proprio assistito, che o prolungherà o verrà ceduto subito per far posto al numero 9 della Juventus.