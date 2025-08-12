Calciomercato, la Juventus valuta un colpo a sorpresa
Calciomercato, la Juventus valuta un colpo a sorpresa

Riccardo Focolari
Torino
12 Agosto, 12:54
Giornalista parla della Juve
La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato: esistono delle possibilità che si possa andare a prendere un colpo a sorpresa

La Juve non si ferma e mette gli occhi anche sul cuore del campo. Almeno un rinforzo a centrocampo è atteso, e il casting bianconero inizia a delinearsi. Come riporta La Stampa, il primo nome in lista è quello di Matt O’Riley, oggi al Brighton: profilo dinamico, fisico e con quella capacità di inserimento che tanto piace ad Allegri.

Calciomecato Juventus, occhi a centrocampo: cosa sta succedendo

Accanto a lui, torna di moda un volto noto alla Serie A: Franck Kessié. L’ex Milan, ora all’Al Ahli, ha già fatto sapere di non disdegnare un rientro in Europa, e Torino potrebbe essere una meta gradita se le condizioni economiche lo permettessero. Un’operazione non semplice, ma che intriga per esperienza e impatto immediato.

La Juventus valuta un nome completamente nuovo

Nelle ultime ore, però, è spuntata anche una pista nuova: Amadou Haidara del Lipsia. Un nome che circola grazie al lavoro di alcuni intermediari, pronto a diventare qualcosa di più se i tedeschi apriranno a una trattativa in tempi rapidi. Giocatore duttile, capace di muoversi sia davanti alla difesa sia da mezzala, con corsa e aggressività da vendere.

Insomma, la Juventus studia le mosse. L’obiettivo è mettere in mezzo un elemento in grado di alzare ritmo e qualità, senza snaturare l’equilibrio della squadra. Tutto dipenderà dalle uscite e dal margine di manovra sul mercato, ma l’impressione è chiara: a Torino vogliono un centrocampo più muscolare e più incisivo. E non sembrano avere intenzione di aspettare troppo.

