Buffon presenta la sua Academy: “Con le mie competenze per aiutare i ragazzi. Futuro? Tra pochi giorni..”

Il numero uno ha parlato intervistato in occasione della presentazione della Buffon Football Academy

Con il campionato giunto al termine e con l'addio, il secondo, alla Juventus , Gianluigi Buffon sta pensando al suo futuro, che dovrebbe riportarlo a giocare la sua ultima stagione al Parma. In attesa della sua decisione, l'ex numero 77 della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sua "Buffon Football Academy": la scuola fornirà, seguendo le direttive del portiere italiano e il suo "Buffon Method", percorsi tecnici di alta specializzazione rivolti ai giovani, ragazzi e ragazze, dagli otto ai sedici anni. Il percorso formativo sarà affiancato dalle più avanzate e professionali tecnologie di match analysis: ogni ragazzo sarà costantemente ripreso durante le attività e i partecipanti analizzeranno insieme gli aspetti salienti emersi nelle varie sessioni.

" Secondo me e le mie conoscenze e quello che ho fatto nella carriera, il mio può essere un metodo che ha delle basi che possono aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio talento, per chi lo ha, e continuare a coltivare con passione il lavoro della mia vita, che è un qualcosa che va rispettato. Abbiamo avuto numerosi contatti e richieste anche all'estero, per andare li, ed è una cosa che prenderemo in considerazione dal prossimo anno, perchè l'entusiasmo suscitato è stato tanto e sono contento di questo. Se mi impegno e ci metto la faccia, voglio che le cose vengano fatte nel miglior modo possibile".

Poi Buffon parla del suo futuro: "La decisione tra smettere di giocare e continuare l'ho presa: continuerò. Questo è un dato di fatto perché mi sento ancora bene e mi sento forte. Le prestazioni che ho fatto sono la risposta migliore. A una certa età poi ho trovato una certezza: le risposte più grandi te le danno i compagni di squadra. Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, con un ruolo di primaria importanza, altre che ambiscono anche a vincerla la Champions, ma con un ruolo secondario, e questo non voglio farlo, l'ho fatto solo per la Juve. Poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia. So perfettamente dove posso spingermi e quello di cui ho bisogno. Sto mettendo tutto sulla bilancia, quello che avrà il peso più grande mi farà prendere la decisione finale. Il mio agente arriverà domani, ci vedremo e nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i miei dubbi".