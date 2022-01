L’Arsenal punta Arthur: il giocatore verso la Premier ma la Juve fa muro

Il centrocampista brasiliano della Juventus è finito sotto la lente dei Gunners che sarebbero pronti ad un'offerta per portare l'ex giocatore del Barcellona a Londra

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno, guadagnando sette punti nelle tre partite disputate. Dopo aver aperto l'anno con il pareggio in casa contro il Napoli, i bianconeri hanno ottenuto sei punti grazie alle vittorie sulla Roma allo Stadio Olimpico, in una partita che i bianconeri sono riusciti a recuperare da 3-1 a 3-4, e a quella sull'Udinese ottenuta sabato sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, grazie ai gol di Paulo Dybala nel primo tempo e Weston Mckennie nella ripresa. Ora i bianconeri saranno attesi domani dalla partita contro la Sampdoria, valevole per gli ottavi di finale della CoppaItalia, per poi volare domenica sera a San Siro, nel match in programma contro il Milan.

Oltre al campo, la Juventus sta anche lavorando fuori dal rettangolo verde, con la sessione invernale di mercato che è entrata nel vivo, ma che non dovrebbe registrare, soprattutto in entrata, colpi clamorosi della squadra bianconera: non verrà infatti cercato nessun sostituto di Federico Chiesa, infortunato e fuori fino a fine stagione, ed eventuali colpi in entrata sono legati a doppia mandata alle cessioni, su cui i bianconeri stanno lavorando. Il reparto che più sta occupando la dirigenza è quello del centrocampo, con Cherubini che sta cercando di piazzare Ramsey, e che sta, per ora, respingendo le offerte per Arthur.

Il centrocampista brasiliano piace molto in PremierLeague, con l'Arsenal che avrebbe già avviato i contatti con il giocatore e avrebbe in mano con lui un accordo per un prestito fino alla fine della stagione. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Juventus per definire la trattativa, anche se i bianconeri non hanno, per ora, intenzione di cederlo: la Vecchia Signora deve infatti prima trovare l'eventuale sostituto del brasiliano, che dovrebbe essere uno tra Zakaria e Guimaraes del Lione, con i quali i contratti sono già avviati.