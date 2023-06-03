Mercato Juve | Colpo di scena, annuncio improvviso su Chiesa!
M. F. Ceccatelli Marco Fabio Ceccatelli
Il calciatore bianconero ha avanzato la richiesta del rinnovo del contratto, con la società che non pare intenzionata ad accoglierlo
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Nuovi aggiornamenti riguardanti il futuro di Max Allegri e di conseguenza quello della Juventus: ecco cosa c'è da sapere
La redazione di Juvenews.eu ha contattato il doppio ex Alessandro Orlando a poche ore dalla partita tra Juve e Udinese