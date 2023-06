ESCLUSIVA JUVENTUS / Il doppio ex Orlando: “Secondo me…”

“Io sono rimasto deluso da Locatelli. Credevo che questo potesse essere il suo anno. Per esperienza e personalità, avrebbe dovuto fungere da riferimento totale per i bianconeri. Invece…”.

Pare essere fatta per l’approdo in bianconero di Giuntoli. Il tuo giudizio?

“Su Giuntoli? A me piace parlare di chi conosco bene. Non lo conosco e non mi posso esprimere. Non saprei come potrebbe operare in casa Juve”.