Rassegna Juve – Mercato nel segno di Allegri: ora Zaniolo e Paredes

Chiuso Pogba e incassato il sì di Di Maria, per la Vecchia Signora il mercato non finisce di certo qui . Ora parte un'altra fase, che servirà a strutturare la rosa per il nuovo modulo bianconero.

Come riporta Tuttosport, la Juve infatti non molla Nicolò Zaniolo, in rotta con la Roma, continuando i contatti con i giallorossi, e punta Paredes a centrocampo, con l'argentino non più sicuro della permanenza a Parigi come qualche settimana fa.