Rassegna Juve – L’inchiesta si allarga, altre squadre coinvolte

L'inchiesta che vede coinvolta la Juventus ora si allarga anche ad altre squadre della Serie A. Ieri Brasile a valanga sulla Corea del Sud

Oggi è martedì 6 dicembre 2022

Oggi la squadra finalmente si ritroverà per tornare ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A. Nel frattempo continuano gli sviluppi dell'inchiesta Prisma, che vede coinvolto il club bianconero e non solo.

Non solo la Juve — Oggi in prima pagina Tuttosport si concentra sulle vicende giudiziarie: "L'inchiesta si allarga". I faldoni dell'inchiesta di Torino arrivano alle Procure di Bergamo e Genova.

Il ministro Abodi: "Serve pulizia e la Juve non sarà l'unica coinvolta". A Torino fissano l'udienza preliminare a fine febbraio. Ma resta l'ipotesi Milano.

Tra Qatar e Procura — La Gazzetta dello Sport dedica la parte centrale della prima pagina alla larga vittoria del Brasile sulla Corea del Sud per 4-1. La nazionale verdeoro vola ai quarti di finale del Mondiale.

Il titolo: Balla Brasile. Danilo è tornato in campo titolare dopo il problema alla caviglia, poi il cambio con Bremer nella ripresa. Out Alex Sandro per infortunio muscolare.

Qatar e Arabia — Anche il Corriere dello Sport esalta la vittoria della Seleção: "Maravilha!". La squadra di Tite ieri ha incantato e ora affronterà ai quarti di finale la Croazia, che ha eliminato il Giappone.

Oggi intanto si giocheranno le ultime sfide degli ottavi di finale: alle 16 il match tra Marocco e Spagna e alle 20 la gara tra Portogallo e Svizzera. Diversi gli ex juventini coinvolti.

Tra questi c'è ovviamente Cristiano Ronaldo. Come riporta il quotidiano romano, mentre in Qatar si gioca l'accesso quarti, altrove si delinea il suo futuro. Per lui infatti è pronto un contratto da 500 milioni fino al 2025 da parte dell'Al-Nassr.