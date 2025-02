Como-Juve, le pagelle di Di Livio: “Delude Koop, bene Di Gregorio”

La Juventus, nell'anticipo della ventiquattresima giornata, ha battuto il Como. Bene Di Gregorio e Kolo Muani, male Koop.

Di Gregorio: Assoluto protagonista della gara: salva su Nico Paz, Da Cunha e Strefezza. Il migliore insieme a Kolo Muani. Voto: 7

Weah: Sulla corsia destra si destreggia bene, salvando la porta in più occasioni e facendo partire l’azione del vantaggio. Voto: 6,5

Gatti: Sbaglia tantissimo in impostazione. Non ha colpe sul gol. Ha il merito di guadagnarsi il rigore. Voto: 6

Veiga: Discorso simile a quello di Gatti, però l’ex Chelsea ci mette meno aggressività. Voto: 6

Savona: Molto disattento in fase difensiva, si lascia scappare Strefezza più volte e viene anche ammonito. Voto: 5,5. Dal 46′ Kelly: Esordio complicato, ma porta a casa la prestazione. Voto: 6

McKennie: Solito dinamismo da parte dello statunitense, ma oggi dal punto di vista tecnico c’è veramente poco da raccontare. Voto: 5,5

Locatelli: Precisissimo nei lanci lunghi, si carica la squadra sulle spalle per quanto può. Voto: 6. Dal 61′ Thuram: Non dà un gran contributo, fa il minimo. Voto: 6

Koopmeiners: Altra prestazione negativa per l’olandese. Errore clamoroso sul pareggio del Como, in una situazione di assoluto vantaggio. Voto: 5. Dal 61′ Douglas Luiz: Fuori dalla manovra. Voto: 5,5

Yildiz: Non si accende quasi mai. Se nel primo tempo quantomeno ci prova, nella ripresa sparisce dal campo. Voto: 5,5. Dal 67′ Mbangula: Prova almeno a dare un po’ di brio. Voto: 6

Nico: Anche lui non brilla: spreca un buon contropiede e nelle conclusioni non è preciso. Ha però il merito dell’assist per Kolo Muani. Voto: 6. Dal 76′ Conceicao: s.v.

Kolo Muani: Si vede pochissimo e tocca il pallone una manciata di volte, ma si inventa praticamente da solo il gol del vantaggio. Bene sul rigore, impatto clamoroso. Voto: 7

T.Motta: Altra brutta partita per i bianconeri. La prestazione è assolutamente insufficiente, il gol arriva soltanto grazie ad una giocata individuale, e la squadra, dopo aver subito il pari, non riesce a reagire. Incomprensibile anche il non ingresso di Vlahovic. Salvato solo dal rigore. Voto: 5,5