Norimberga-Juve 3-0, inizio in salita per Thiago Motta

Brutta sconfitta nella prima amichevole della Juve di Thiago Motta: il Norimberga vince 3-0 contro una Vecchia Signora stanca e disordinata

La nuova stagione della Juve inizia come era finita l’ultima: male. Nella prima amichevole stagione la squadra di Thiago Motta ha perso 3-0 contro il Norimberga. Una sconfitta pesante, che ha visto i bianconeri mai veramente pericolosi dalle parti del portiere avversario.

Juve, brutta sconfitta in amichevole contro il Norimberga

Bisogna fare delle doverose premesse: tanti dei titolari non sono ancora arrivati in ritiro e la squadra è sicuramente stanca dopo la preparazione estiva, ma perdere in questo modo contro una squadra della seconda divisione tedesca non è il migliore degli inizi per il nuovo allenatore. Dalla squadra di Thiago Motta ci si sarebbe aspettati di certo molto di più.