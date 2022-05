Juve 2021-22, le pagelle della difesa: promosso De Ligt, male Alex Sandro

La stagione 2021-22 della Juventus è terminata. Ora è il momento di analizzare l'annata, continuando con i difensori.

Grazie alla sue giocate e alla sua imprevedibilità è un'arma fondamentale per la Juventus , specialmente dopo l'infortunio di Chiesa .

L'ex Real Madrid viene utilizzato in diverse posizioni del campo, e le prestazioni sono sempre sopra la media. Allegri parla sempre benissimo di lui, visto che il brasiliano è uno dei leader indiscussi della squadra.

I gol sono con il contagocce, ma risultato tremendamente importanti, come il gol al 92' contro l' Atalanta o la rete, sempre negli ultimi minuti, nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina .

De Sciglio

Ad inizio stagione rimane in rosa quasi per caso, ma l'ex Milan quando viene chiamato in causa, disputa sempre partite oneste.