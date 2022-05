Juventus 2021-22, le pagelle della porta: bene Szczesny e Perin

Il polacco, dopo un'estata passata ad ascoltare voci sul possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma , inizia la sua stagione come peggio non potrebbe. Doppia papera a Udine ed errore clamoroso nella partita con il Napoli. Quattro punti persi che certificano l'uscita dalla corsa Scudetto per la Vecchia Signora già a settembre.

L'ex Arsenal però pian piano si riscatta e non subisce il contraccolpo. I miracoli e le parate decisive iniziano ad essere diverse, i rigori parati oramai non si contano più sulle dita della mani. I penalty intercettati sono tre, ma due sono cruciali per la qualificazione in Champions, sempre contro la Roma, nella partita di andata su Veretout e in quella di ritorno su Lorenzo Pellegrini. Nella Champions League il rendimento è altrettanto buono, senza però colpi di teatro. In totale le presenze sono 40, 33 in Serie A e 7 nella massima competizione europea, con 39 gol subiti e 15 clean sheet.