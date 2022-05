Juve, in archivio la stagione 2021-22: Allegri deve ritrovare un gioco

La squadra bianconera sabato sera ha chiuso il campionato con la sconfitta di Firenze. Una stagione deludente con errori da non ripetere più.

La Serie A 2021/22 è ufficialmente giunta al termine. Ieri gli ultimi due verdetti della stagione: il Milan si è laureato Campione d’Italia, vincendo per 3-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e la Salernitana è riuscita in un’incredibile salvezza, nonostante la sconfitta interna per 4-0 contro l'Udinese, grazie al pareggio per 0-0 del Cagliari a Venezia. E’ stato un campionato ricco di emozioni e colpi di scena… ma in casa Juve non c’è molto per cui sorridere. Per i bianconeri infatti è stata una stagione deludente sotto molti punti di vista, a partire dai risultati: zero trofei conquistati, come non succedeva da 10 lunghissimi anni: all'epoca sulla panchina sedeva Luigi Delneri.