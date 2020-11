Zoff su Maradona: “Un artista memorabile, secondo me meglio di Pelé”

TORINO – Diego Armando Maradona è rimasto nei cuori di tutti gli amanti del mondo del calcio, specialmente di tanti ex giocatori e allenatori che hanno avuto al fortuna di incontrarlo. Tra questi, anche l’ex portiere e tecnico della Juventus Dino Zoff, che sulle colonne di Repubblica ha parlato del Pibe de Oro, scomparso mercoledì. Ecco le sue parole:

“Il giocatore più grande di sempre, un artista memorabile e io adoro gli artisti. Sono sempre stato invidioso di loro, perché sono creativi: io ho fatto il portiere e dovevo bloccare la creatività degli altri. Non l’ho mai giudicato, perché con la sua arte illuminava ogni cosa e un artista non si comporta mai come tutti gli altri. Diego è stato il fenomeno migliore che io abbia visto scendere su un campo di calcio e, se lo avessi allenato, gli avrei lasciato fare tutto ciò che voleva. Non puoi dar fastidio ad un genio o chiedergli di difendere. Comunque, i suoi compagni lo hanno sempre adorato, perché non li abbandonava mai e si dava da fare sempre per loro. Riempiva gli altri di fiducia, perché erano sicuri che da un momento all’altro avrebbe tirato fuori un numero e avrebbe fatto vincere tutti. Secondo me è stato meglio di Pelé, che forse era più completo di lui, ma meno geniale. Ai Mondiali del ’70 il brasiliano giocò anche da centrocampista, ma non era meraviglioso come Diego“.