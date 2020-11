Zinedine Zidane: “Conte alla Juventus era già un leader”

TORINO – Domani torna in campo la Champions League e due illustri ex giocatori della Juventus si affronteranno in un big match: si tratta di Antonio Conte e Zinedine Zidane, seduti rispettivamente sulle panchine di Inter e Real Madrid, che domani si sfideranno al Santiago Bernabeu. Alla vigilia della gara, il francese ha parlato in conferenza stampa del suo avversario, ricordando anche il loro passato da compagni di squadra in bianconero:

“Da un po’ di tempo non lo sento. Mi ricordo molto bene che Conte alla Juventus era già un leader: da noi indossava la fascia da capitano e le doti da trascinatore se le è portate dietro anche da allenatore. Non mi sorprende vederlo seduto in panchina, credo fosse naturale. Quando stavo preparando la tesi per diventare allenatore sono andato a vedere la sua Juve allo Stadium di Torino; tuttavia, non abbiamo avuto modo di vederci o di sentirci per telefono da quasi 5 anni“.