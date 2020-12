Zidane: “Non sarò il Ferguson del Real Madrid”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri sera.

“Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid: questo è certo. Adesso voglio solamente godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso ora. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti più magici che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’.”

“Abbiamo letto molto bene la partita, perché il Gladbach è un avversario che può farti pagare e abbiamo giocato in modo spettacolare. Non dirò cosa ho detto ai giocatori, ma tutto il Real Madrid può essere orgoglioso di quello che ha fatto in campo.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<