Zauli su Paolo Rossi: “Uomo umilissimo, parlava come uno di prima categoria”

TORINO – Continuano ad arrivare senza sosta ricordi e messaggi di cordoglio per Paolo Rossi, eroe di un’intera Nazione. Al coro per commemorare l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, si è aggiunto anche Lamberto Zauli, tecnico della Juve Under-23. Ai microfoni di JTV, l’allenatore ha infatti dichiarato:

"Di persona l'ho conosciuto nei 4 anni che sono stato a Vicenza e lo incontravo spesso nei bar. Era circondato dalla sua fama e non si comportava mai in modo da far pesare ciò che era. Infatti, era un uomo umilissimo e parlava come un giocatore di prima categoria, non come un campione del Mondo e Pallone d'Oro. Queste sono le cose che mi sono rimaste più impresse di questa persona fantastica".