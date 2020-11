Zampini su Dybala: “Chiede troppo, ma al Real per Isco non lo darei”

TORINO – Paulo Dybala rimane o se ne va? Questa domanda se la stanno facendo diversi tifosi della Juventus, visti soprattutto gli interessi di alcuni top club europei sul giocatore. Tra tutti, la società che sembra pronta a farsi sotto è il Real Madrid: gli spagnoli sarebbero disposti ad offrire addirittura 30 milioni di euro più il cartellino di Isco per l’attaccante argentino. Tuttavia, non tutti sarebbero favorevoli a questa operazione e, tra questi, c’è anche l’opinionista e noto tifoso juventino Massimo Zampini. Ai microfoni di Pressing, ha dichiarato:

“Dybala chiede troppo per il rinnovo, ma al Real Madrid per Isco e 30 milioni non lo darei. Certo, 15 milioni all’anno di stipendio sono veramente troppi, specialmente adesso. Per questo, la Joya deve tornare presto a far vedere veramente chi è: noi lo sappiamo bene, ma quelle cifre per l’ingaggio sono veramente altissime. Pertanto, deve riprendere ad avere una maggiore continuità“.