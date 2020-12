Viviano su Juve-Fiorentina: “I rigori per i bianconeri non c’erano”

TORINO – Una vera e propria disfatta per la Juventus, che perde una partita importantissima nella sua corsa in campionato: la sfida dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, infatti, si è conclusa 3-0 per i viola. Una partita che ha lasciato molta rabbia tra i bianconeri, autori di una terribile prestazione, ma ostacolati da alcune decisioni arbitrali molto dubbie. Infatti, la Vecchia Signora ha reclamato due calci di rigore, oltre all’espulsione di Borja Valero. A queste contestazioni ha voluto rispondere un ex giocatore nonché tifoso della Fiorentina, il portiere Emiliano Viviano. L’attuale estremo difensore del Fatih Karagümrük ha parlato della gara di ieri ai microfoni di Lady Radio:

“Io sono sempre stato corretto: per me quello di Cuadrado era un fallo da rosso diretto, mentre Borja Valero ha fatto due falli in un’ora. Inoltre, i due rigori per i bianconeri non c’erano. Ci sono delle dinamiche difficili da comprendere, come il penalty che è stato dato contro di noi nella partita con il Verona. Una sfida come quella di ieri sera riempie di entusiasmo e io ne so qualcosa, perché ho battuto la Juve 4-5 volte“.