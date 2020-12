Valentini su Juve-Napoli: “Il protocollo è stato fatto a pezzi”

TORINO – Ieri è stata emessa la sentenza del Collegio di garanzia del CONI in merito alla vicenda di Juventus-Napoli: revocati i tre punti a tavolino ai bianconeri e il punto di penalizzazione ai partenopei e gara da rigiocare. Una notizia che ha scosso il mondo juventino, ma non solo. Infatti, ai microfoni di Maracanà, ha voluto commentare la sentenza anche Antonello Valentini. Ecco le parole dell’exdirigente della FIGC, che ha commentato anche la disfatta della Vecchia Signora contro la Fiorentina:

“Credo che questa sentenza sia discutibile: la Federazione ha scelto di essere neutrale, come per il caso di Diawara. Anche i bianconeri, però, non sono mai intervenuti. Quello che è successo ieri non è stato molto esaltante per il calcio italiano. Il protocollo, che era stato liberamente firmato da tutte le squadre di Serie A, è stato fatto a pezzi. Serve riflettere su questo, perché così facendo si può fermare il campionato in qualsiasi momento. Non accetto, però, che si parli di lotte di potere tra FIGC, Gravina, CONI e Malagò, come hanno scritto molti giornali.

Per quanto riguarda la disfatta della Juve contro la Fiorentina, credo che i viola abbiano dato delle risposte a Prandelli, mostrando in campo un coraggio mai visto finora. Sicuramente, la brutta giornata di Bonucci e la giustissima espulsione di Cuadrado hanno condizionato parecchio la partita dei bianconeri; inoltre, mancano l'espulsione a Borja Valero e il rigore ai danni di Bernardeschi. Pirlo, però, è un investimento, non una scommessa, e come ogni investimento ha bisogno di tempo per rendere, quindi la società ci ha ragionato. Non sono contento di vedere i dirigenti così nervosi, come Nedved e Paratici ieri. La Viola ha vinto con merito, ma la partitaccia della Juve la ha aiutata".