Tutti ai piedi di Dybala: “Un fenomeno”, “Straordinario”. E sentite Pogba…

Viaggio nel mondo di Paulo Dybala... il fenomeno della Juve che ha fatto impazzire tutti. Ecco cosa pensa il mondo del calcio di lui

UNA JOYA

TORINO – Paulo Dybala compie oggi 23 anni. L’attaccante argentino è nato a Laguna Larga il 15 novembre del 1993. Colpi da campione, classe cristallina, giocate sopraffine che di partita in partita hanno fatto innamorare i tifosi dello Stadium (e non solo) della Joya. Di seguito vi proponiamo alcune dichiarazioni di esponenti di spicco del mondo del calcio. E occhio, perchè alcune sono davvero curiose…

Adani: “Dybala gioca e pensa il calcio con una naturalezza incredibile. Azzera i tempi tra pensiero e giocata…”

Messi: “Fidatevi di me, Paulo è un giocatore di qualità: avrà un grande avvenire”.

Davide Ballardini: “Giocatore straordinario e qui a Palermo mi dicono che sia un ragazzo fuori dal normale per atteggiamenti e serietà. Dybala è un esempio. E se Messi vede in Paulo il futuro, sono d’accordo con lui. Non sono sorpreso del fatto che giochi nella Juventus.”

Zamparini: “Dybala? E’ fortissimo, un fuoriclasse. Credo che Dybala diventerà forte quanto Messi e in bianconero gioca proprio come il giocatore del Barcellona. Ancora non è come lui ma lo dico fin da quando era ragazzino che può diventare come la Pulce”.

Mancini: "Dybala ha le qualità da grande attaccante, è giovane ma sono sicuro che diventerà un fuoriclasse assoluto."

PAULO, IL CRACK

Del Piero: “Fin dal primo momento in cui l’ho visto con la maglia della Juve, ho pensato: questo deve giocare sempre. Mi ha colpito da subito la personalità con cui ha affrontato la responsabilità, in relazione alla giovane età. Al di là dell’aspetto tecnico, è forse questo che accomuna il mio inizio alla Juve con il suo”.

Caressa: “Dybala? Secondo me diventerà il crack del campionato…”

De Grandis giornalista Sky: “Dybala ha dimostrato di essere un giocatore molto bravo. E’ un vero e proprio leader, nessuno può metterlo in discussione“.

Paul Pogba: “Non sono sorpreso da lui, è il mio fenomeno. Ammiro la sua tecnica. E poi a me piacciono da matti i mancini: per questo ho cercato di imparare a tirare con il sinistro. Può arrivare al Pallone d’Oro. Lo chiamo “Quadrato R2″, i tasti che devi premere alla Playstation per fare il tiro a giro: fa sempre così”.

Arrigo Sacchi: “Dybala è un fenomeno, è un grande giocatore e un grande uomo. Io ho sempre guardato prima l’uomo”