Tra poco in campo la Juventus Under-23: ecco la formazione ufficiale

TORINO – Torna in campo la Juventus Under-23, che si trova ad affrontare il Renate nella diciassettesima giornata del campionato di Serie C. I bianconeri si trovano ora al settimo posto in classifica e affrontano la capolista per tentare di recuperare punti preziosi. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Lamberto Zauli ha scelto l’11 che scenderà in campo tra poco. Ecco la formazione ufficiale della Juve contro il Renate:

JUVENTUS (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Correia; Rafia, Mosti; Petrelli.

