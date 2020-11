Top&Flop di Spezia-Juve: Ronaldo risolve tutto, Dybala delude

TORINO – Si è appena conclusa la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus batte per 4-1 lo Spezia nella trasferta di Cesena e conquista i tre punti lontana da Torino dopo 6 partite. Una partita che ha mostrato di nuovo la forza dei bianconeri, che hanno potuto riabbracciare il loro leader. Abbiamo scelto il migliore ed il peggiore giocatore tra gli uomini di Andrea Pirlo in questo match. Ecco i Top&Flop di Spezia-Juve.

TOP: Cristiano Ronaldo – La sua assenza si faceva sentire molto e i risultati delle ultime partite della Juve ne hanno risentito molto. Appena entra, infatti, porta subito in vantaggio i bianconeri e, alla fine, mette dentro il calcio di rigore del 4-1 con un magnifico cucchiaio. CR7 è tornato e si vede: grazie alla sua doppietta, la Vecchia Signora torna a vincere in trasferta dopo 6 partite.

FLOP: Paulo Dybala – L’attaccante argentino non incide per niente e non si vede neanche l’ombra delle sue giocate. Non è ancora il Dybala dei tempi migliori, quello che risolveva le partite e riusciva ad incantare ogni volta che toccava il pallone. Bisognerà attendere ancora.