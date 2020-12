Top&Flop di Juventus-Fiorentina: Chiesa ci prova, Cuadrado da incubo

TORINO – Si è appena conclusa la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus perde incredibilmente 3-0 in casa contro la Fiorentina. Una sconfitta durissima per gli uomini di Andrea Pirlo, che dopo la revoca dei tre punti conquistati a tavolino, vedono complicarsi la ricorsa al Milan capolista. Al termine della sfida dell’Allianz Stadium, abbiamo scelto il migliore ed il peggiore giocatore dei bianconeri. Ecco i Top&Flop di Genoa-Juventus.

TOP: Federico Chiesa – Il grande ex della partita sembra l’unico giocatore bianconero con un minimo di iniziativa questa sera. Tenta la giocata, il dribbling e qualche tiro, ma non riesce ad incidere, anche per il forte pressing della Fiorentina. Chiesa ci prova, ma non incide.

FLOP: Juan Cuadrado – Totalmente da dimenticare la sua prestazione, durata meno di 20 minuti. Al 18′, infatti, viene espulso da La Penna, che, con l’aiuto del VAR, vede l’entrata killer su Castrovilli dell’esterno colombiano. Cuadrado da incubo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<