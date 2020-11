Top&Flop di Juventus-Cagliari: CR7 letale, Arthur deve crescere

TORINO – Si è appena conclusa l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus vince per 2-0 in casa con il Cagliari, al termine di una gara molto combattuta, ma in cui i bianconeri hanno meritato la vittoria. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore e il peggiore giocatore dei bianconeri nella serata dell’Allianz Stadium. Ecco i Top&Flop di Juventus-Cagliari.

TOP: Cristiano Ronaldo – Ancora una volta ci pensa lui, sempre e solo lui. CR7 è sempre letale e anche oggi regala i tre punti alla Juve con la sua doppietta, in cui si mostrano chiaramente tutte le sue qualità. Prima una gran botta a giro sul secondo palo, poi un tap-in vincente sulla deviazione di testa di Demiral. Con Ronaldo in campo, per la Vecchia Signora, è tutta un’altra storia.

FLOP: Arthur – Ancora non si vede il centrocampista di classe e di istinto che ci si aspettava. Il brasiliano rischia pochissimo la giocata e la sua è una partita di ordinaria amministrazione. Buona prestazione, ma non più alta della sufficienza. Arthur deve ancora crescere, ma finché ci pensa CR7 non c'è fretta.