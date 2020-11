Top&Flop di Juve-Ferencvaros: Ronaldo sempre presente, Dybala in ombra

TORINO – Si è appena conclusa la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: la Juventus vince 2-1 grazie alla rete al 92′ minuto di Alvaro Morata, che regala ai bianconeri i tre punti. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore e il peggiore giocatore dei bianconeri nella serata dell’Allianz Stadium. Ecco i Top&Flop di Juventus-Cagliari.

TOP: Cristiano Ronaldo – Ancora una volta a segno in una gara difficile per la Juve, che passa in svantaggio e pareggia i conti proprio grazie a lui. Sempre più leader tecnico e carismatico di questa squadra, che fatica ancora ad imporsi nettamente. Se c’è un problema, CR7 sistema sempre tutto.

FLOP: Paulo Dybala – Non è ancora la Joya che conosciamo: fuori condizione e in ombra per buona parte del match, non riesce ad esprimere tutto il suo grande talento. La Juve avrebbe bisogno delle sue giocate per cercare di vincere con scioltezza partite del genere. Adesso, però, la sua presenza in campo non sembra essere di aiuto. Rimandato ancora una volta Dybala.