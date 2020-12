Top&Flop di Juve-Dinamo Kiev – Chiesa imprendibile, Ramsey in ombra

TORINO – Si è appena conclusa la la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: la Juventus vince 3-0 grazie alle reti di Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata e si andrà a giocare il primato nel gruppo G a Barcellona. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore e il peggiore giocatore dei bianconeri nella serata dell’Allianz Stadium. Ecco i Top&Flop di Juventus-Dinamo Kiev.

TOP: Federico Chiesa – Il giovane esterno italiano è stato autore di una grandissima partita questa sera: tanta corsa e tanti colpi per l’ex Fiorentina, che è stato decisivo nelle reti bianconere. Suo il gol dell’1-0, il primo in Europa, e sua anche la giocata da cui scaturisce il gol di CR7. Federico Chiesa è stato imprendibile.

FLOP: Aaron Ramsey – Ancora fuori forma il centrocampista gallese, che non riesce ad incidere questa sera. Quasi mai coinvolto nelle azioni di gioco della Juve, l’ex Arsenal non è ancora tornato ai livelli che ci ha abituati a conoscere. Aaron Ramsey in ombra, la Vecchia Signora lo aspetta.