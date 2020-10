Top&Flop di Juve-Barça: Morata sfortunato, Bernardeschi disastroso

TORINO – Si è appena conclusa la seconda giornata del girone G della Champions League 2020-2021: la Juventus perde per 2-0 in casa con il Barcellona, al termine di una gara che ha dell’assurdo, con ben tre gol annullati dal VAR. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore e il peggiore giocatore dei bianconeri nella serata dell’Allianz Stadium. Ecco i Top&Flop di Juventus-Barcellona.

TOP: Alvaro Morata – Veramente sfortunato il centravanti spagnolo, che cerca di trascinare la squadra anche oggi. Il numero 9 ci prova in tutto e per tutto, spingendo in avanti e creando alcune occasioni: il VAR, tuttavia, gli nega la gioia del gol per ben tre volte. Ancora una volta, Morata si è caricato sulle spalle tutta la Juve, ma il fuorigioco, questa volta, ha vanificato tutto.

FLOP: Federico Bernardeschi – Il centrocampista italiano entra a soli 10 minuti dalla fine della partita, ma tanto gli basta per creare un altro danno ai bianconeri. Con un fallo su Ansu Fati, infatti, ha causato il calcio di rigore da cui è arrivato il 2-0 di Leo Messi. Ancora una volta, Bernardeschi delude moltissimo.