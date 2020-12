Top&Flop di Genoa-Juventus: CR7 strepitoso, Alex Sandro disattento

TORINO – Si è appena conclusa l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus vince 3-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Paulo Dybala. Con questa vittoria contro il Genoa ha conquistato altri tre punti e continua nella sua rincorsa al Milan capolista. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore giocatore dei bianconeri nella serata del Ferraris. Ecco i Top&Flop di Genoa-Juventus.

TOP: Cristiano Ronaldo – Ci pensa sempre e solo lui, un giocatore ineguagliabile. Celebra la sua centesima partita con la maglia della Juve siglando una doppietta e regalando alla squadra la vittoria grazie a due calci di rigore: freddo e spietato, con una determinazione che hanno i veri campioni. CR7 è semplicemente strepitoso.

FLOP: Alex Sandro – Un po' disattento oggi in fase difensiva, specialmente in occasione del pareggio del Genoa. Inoltre, non riesce ad incidere come ci si aspetta neanche in fase difensiva. Sta recuperando piano piano la sua forma ideale e la vittoria non fa pesare la sua prestazione. Alex Sandro disattento, ma va bene così.