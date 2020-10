Top&Flop di Crotone-Juventus

TORINO – Si è conclusa la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021: la Juventus impatta 1-1 sul campo del Crotone e torna a Torino portandosi dietro alcune note positive ed altre da rivedere. Di seguito riportiamo il migliore e il peggiore giocatore bianconero del match di questa sera.

TOP – ALVARO MORATA – L’attaccante spagnolo trova finalmente il suo primo gol nella nuova esperienza in bianconero: grande colpo d’opportunismo per il numero 9, che butta dentro con facilità un cross basso di Chiesa. Per il resto della gara, buoni spunti e tanta grinta per Morata, che ha lottato in mezzo al campo e ha subito molti falli. Il VAR gli nega la gioia della doppietta, ma rimane la sua grande prestazione.

FLOP – LEONARDO BONUCCI – Interviene in ritardo in area e causa il rigore che porta al vantaggio del Crotone, prendendosi anche il cartellino giallo dopo solo 10 minuti. Un difensore della sua qualità e della sua esperienza non può permettersi queste disattenzioni, che rischiano di compromettere un’intera gara. Per il resto del match rimane attento, contenendo le incursioni degli avversari: quell’errore ad inizio partita, però, pesa troppo sulla sua valutazione di oggi.