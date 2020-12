Top&Flop di Barcellona-Juventus: Cristiano Ronaldo immenso

TORINO – Si è appena conclusa l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: la Juventus vince 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gran gol di Weston McKennie. Con questa vittoria ha conquistato il primato nel gruppo G proprio ai danni del Barcellona. Al termine del match, abbiamo scelto il migliore giocatore dei bianconeri nella serata del Camp Nou. Per ovvi motivi, il peggiore in questa partita manca. Ecco i Top&Flop di Barcellona-Juventus.

TOP: Cristiano Ronaldo – Un leader incredibile, sia nel gioco che nel carattere. Ancora una volta a segno, con due calci di rigore chirurgici che non lasciano speranze a Ter Stegen. Vince la sua sfida personale con l’altro extra-terrestre Leo Messi e regala la vittoria alla Juve, portandola a vincere anche il gruppo G. Cristiano Ronaldo è immenso.

SPECIAL TOP: La Juventus – Tutta quanta la squadra, in questa magica notte, è stata impeccabile: per vincere al Camp Nou non basta un singolo, ma ci vuole un intero gruppo coeso e determinato. Signore e signori: è tornata la Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<