Szczesny sorride sui social: “Allenamento con i ragazzi polacchi”

TORINO – Il campionato è fermo, ma i campioni delle squadre di Serie A sono impegnati per i vari match delle loro Nazionali. Anche molti giocatori della Juventus sono partiti per raggiungere difendere i colori dei loro paesi e, tra questi, c’è anche Wojciech Szczesny: il portiere bianconero, infatti, è in ritiro con la sua Polonia, prossimo avversario della Nazionale Italiana. L’estremo difensore sta preparando la sfida di domenica e, nel frattempo, sorride sui social con i compagni. “Allenamento con i ragazzi polacchi” ha scritto su Instagram il calciatore, che ha pubblicato una foto scattata durante la seduta con i suoi connazionali. Animi distesi in casa polacca in vista della gara con gli Azzurri.