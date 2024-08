Supercoppa -4: dalla Coppa Italia ante-guerra al gol di Morata, le finali storiche vinte sul Milan

Ripercorriamo i più grandi successi sui rossoneri prima della sfida di Doha

SUPERCOPPA

Marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì pomeriggio (ore 17.30 italiane) che assegnerà a Doha la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. A quattro giorni dal match ripercorriamo le più grandi vittorie della Juve in una finale sui rossoneri, dagli inizi del ‘900 fino al gol di Morata di sette mesi fa. Oltre 100 anni di sfide e finali, con la Juve che cerca il quinto successo sul Milan: CONTINUA A LEGGERE

SECONDA COPPA

Nel 1942 i bianconeri riescono a conquistare la loro seconda Coppa Italia battendo in finale per la prima volta il Milan. Dopo aver perso la finale del 1906 che valeva uno scudetto, i bianconeri non avevano mai avuto la possibilità di riscattarsi, ma a 36 anni di distanza fu l’albanese Lushta a regalare la gioia alla Juventus. Dopo il pareggio a San Siro per 1-1 nell’andata della finale, la tripletta di Riza Lushta nell’allora stadio Benito Mussolini di Torino regalò alla Juve la seconda Coppa Italia della sua storia. I bianconeri vinsero 4-1 la finale di ritorno, oltre ai tre gol dell’albanese segnò anche Vittorio Sentimenti, mentre per il Milan segnò Aldo Boffi. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

JUVENTUS-MILAN 4-1 (29′ 69′ e 71′ Lushta, 31′ Sentimenti; 56′ Boffi)

JUVENTUS: Peruchetti; Foni, Rava, Depetrini; Parola, Locatelli; Colaneri, Varglien, Lushta, Sentimenti Bellini. All. Luis Monti

MILAN: Rossetti; Boniforti, Guagnetti, Antonini; Remondini, Toppan; Trapanelli, Todeschini, Boffi, Cappello, Rosellini. All. Mario Magnozzi

MILAN OLANDESE

Il primo Milan di Sacchi, quello che vinse tutto in Italia e in Europa. Questo lo scoglio che si trovò davanti la Juve di Zoff nella finale di Coppa Italia del 1990. Dopo il pareggio per 0-0 al Comunale di Torino, nel ritorno la squadra di Sacchi era data come netta favorita per la conquista del trofeo, ma la sorpresa arrivò puntuale e il meno atteso, Roberto Galia, che dopo 17 minuti porta in vantaggio i bianconeri. A nulla servirono i tentativi di van Basten e soci, la Juve vinse a sorpresa l’ottava Coppa Italia della sua storia. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MILAN-JUVENTUS 0-1 (17′ Galia)

MILAN: G. Galli, Tassotti, Costacurta, Colombo (70′ Salvatori), F. Galli, F. Baresi, Donadoni, Rijkaard, van Basten, Evani, Massaro (46′ Borgonovo). All. Arrigo Sacchi

JUVENTUS: Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia, Bruno, D. Bonetti, Alejnikov, Rui Barros, Casiraghi, Marocchi, Schillaci (74′ Alessio). All. Dino Zoff

RIVINCITA

Ancora Juve-Milan, a soli due mesi di distanza dalla finale di Champions di Manchester. I bianconeri di Lippi vanno alla caccia della rivincita in quel di New York, allo Giants Stadium, contro i rossoneri nella finale di Supercoppa italiana del 2003 (l’unico precedente in finale di Supercoppa prima della sfida di venerdì a Doha). Una finale strana, anzi stranissima, con la pazza regola del Silver Goal (se una squadra chiude in vantaggio il primo supplementare vince la sfida) che rischia di beffare la Juve. Lo 0-0 dei 90 regolamentari viene sbloccato da Andrea Pirlo, che con un magistrale cucchiaio trasforma un rigore nel secondo minuto di recupero del primo tempo supplementare. È finita, ci pensa il Silver Goal a decidere la finale? Macché, sul capovolgimento di fronte è Trezeguet a regalare il pareggio ai bianconeri e la possibilità di andare ai rigori. L’errore di Brocchi dagli undici metri e il 5 su 5 dei giocatori juventini regala a Lippi&co una rivincita, seppur parziale, della beffa di Manchester. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

JUVENTUS-MILAN 6-4 d.c.r. (Pirlo rig. 105+2′, Trezeguet 105+3′)

SEQUENZA CALCI DI RIGORE: Di Vaio (gol), Pirlo (gol), Trezeguet (gol), Serginho (gol), Birindelli (gol), Brocchi (PARATO), Camoranesi (gol), Nesta (gol), C. Ferrara (gol)

JUVENTUS: Buffon; Birindelli, Legrottaglie, Iuliano (107′ C. Ferrara), Zambrotta; Tacchinardi, Appiah; Miccoli (53′ Camoranesi), Nedved, Del Piero (69′ Di Vaio); Trezeguet. All: Marcello Lippi

MILAN: Abbiati; Cafu, Nesta, P. Maldini, Kaladze; Rui Costa (81′ Brocchi), Pirlo, Gattuso (45′ Ambrosini); Seedorf (77′ Serginho); Shevchenko, F. Inzaghi. All: Carlo Ancelotti

L’ULTIMA GIOIA

L’ultima firma, nella sua ultima presenza in bianconero. È Alvaro Morata a decidere la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, lo spagnolo entra dalla panchina e decide la sfida dell’Olimpico, la sua ultima con la maglia della Juventus prima del ritorno a Madrid. Morata entra nel terzo minuto del secondo tempo supplementare al posto di Hernanes e dopo soli due minuti mette a segno il gol che taglia le gambe al giovane Milan di Brocchi e regala l’undicesima Coppa Italia ai bianconeri.

JUVENTUS-MILAN 1-0 d.t.s (110′ Morata)

JUVENTUS: Neto; Rugani, Barzagli, Chiellini; Lichtsteiner (75′ Cuadrado), Lemina, Hernanes (108′ Morata), Pogba, Evra (62′ Alex Sandro); Dybala, Mandzukic. All: Massimiliano Allegri

MILAN: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka (112′ Balotelli), Montolivo (108′ J. Mauri), Poli (84′ Niang); Honda, Bacca, Bonaventura. All: Cristian Brocchi