Suarez saluta il Barcellona: “Tristezza per aver lasciato un posto che mi ha dato tanto”

TORINO – L’ex attaccante del Barcellona Luis Suarez, ora all’Atletico Madrid, ha voluto salutare il suo ex club tramite un post sul suo profilo Instagram.

“Giornata speciale con sentimenti di tristezza per aver lasciato un posto che mi ha dato tanto come giocatore e come persona. Mi sono divertito ogni minuto con la mia famiglia e gli amici, se non fosse stato per loro tutto sarebbe stato diverso. Porto con me tutto il buono che ha questo grande club e i valori che ogni persona che mi ha aiutato da quando sono arrivato mi ha dato. Inizia oggi una nuova sfida che sto per vivere con lo stesso entusiasmo che ho vissuto da quando sono arrivato qui. Grazie mille a tutti e non dimenticate che sarete sempre in me.”