STOP - Stagione finita. Come riporta la Stampa, la Juve capace di fare “ 13” in campionato, si ritrova a studiare i referti medici. Dopo aver perso Mandzukic, Khedira e Asamoah negli ultimi giorni per problemi muscolari, Massimiliano Allegri ieri sera allo Stadium ha visto finire ko anche Caceres dopo 63’. "Lesione al tendine d’Achille destro", ha fatto sapere la Juve che oggi sottoporrà il difensore uruguaiano alle visite mediche per capire l’entità del danno: si teme che la stagione sia finita per lui, che lo stop arrivi fino a 6 mesi.

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