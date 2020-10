Sports Illustrated: “Andrea Pirlo: da giocatore leggendario ad allenatore”

TORINO – Si parla della Juventus anche oltre oceano: la Vecchia Signora sta conquistando con la sua popolarità tutto il mondo e in America cominciano a riservarle delle attenzioni. Infatti, alcune delle migliori testate giornalistiche a stelle e strisce, che hanno notoriamente poco feeling con il calcio, stanno dedicando spazio alla Juve. Tra queste c’è Sports Illustrated, che ha voluto raccontare tutta l’avventura in bianconero di Andrea Pirlo con un video sul proprio sito web.

“Andrea Pirlo: da giocatore leggendario ad allenatore” il titolo del pezzo pubblicato dal famoso periodico americano: le immagini mostrano i migliori momenti dell’attuale tecnico della Juve da giocatore, fino al suo arrivo in panchina questa estate. “Andrea Pirlo ha goduto di un periodo ricco di trofei alla Juventus, vincendo quattro titoli di Serie A consecutivi. Ora come allenatore della Juventus, Pirlo si propone di fare una grande impressione anche in panchina“. Queste le parole di Sports Illustrated.