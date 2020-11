Spezia-Juventus – La moviola del match: altro gol annullato a Morata

TORINO – Si conclude la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-2021 per la Juventus: i bianconeri vincono 4-1 a Cesena contro lo Spezia, al termine di una gara totalmente dagli uomini di Andrea Pirlo. Ecco la moviola del match.

Il primo tempo inizia con una Juve arrembante, che al 13′ trova il gol con il solito Alvaro Morata: l’arbitro annulla per sospetta posizione di fuorigioco, ma questa volta il VAR, invece di condannare lo spagnolo, convalida la sua rete. Dopo 10 minuti, però, la scena si ripete un’altra volta, con il direttore di gara che annulla la marcatura del centravanti bianconero; questa volta, però, la tecnologia non viene in soccorso e il risultato rimane 1-0. Al 32′, poi, arriva il pareggio dello Spezia con Pobega e con altri tentativi da parte degli uomini di Pirlo.

La ripresa inizia con un cartellino giallo per Julian Chabot, che entra fuori tempo su Cuadrado e, dopo 14 minuti, arriva la rete di Cristiano Ronaldo appena entrato. Al 64′ annullato il pareggio dello Spezia per posizione irregolare di Agudelo al momento del colpo di testa di Chabot, respinto poi da Buffon. Al 67′ il gol del 3-1 dei bianconeri grazie al neo-entrato Adrien Rabiot, che appena due minuti dopo si fa ammonire per una gomitata su Ferrer. Passano solo 6 minuti e arriva il calcio di rigore per la Juventus: Chiesa entra in area e viene steso da Bartolomei, che prende anche il giallo. Sul dischetto si presenta CR7, che insacca alle spalle del portiere ligure. All’87’ un altro giallo per lo Spezia, ai danni di Estevez per un brutto fallo ai danni proprio del portoghese. Dopo quattro minuti di recupero, infine, arriva il fischio dell’arbitro che decreta il termine della gara. Nonostante il VAR abbia annullato un altro gol a Morata, la Vecchia Signora non molla e conquista una grande vittoria. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paganini svela i piani per gennaio: “La Juve pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA