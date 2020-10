Spadafora: “I calciatori siano esempio per i più giovani”

TORINO – Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato rilasciando un’intervista ai microfoni de Il Mattino dove ha parlato del campionato italiano e di Cristiano Ronaldo.

“Il Governo si è impegnato a intervenire per sostenere le attività che saranno bloccate, ma speriamo non accada, ha esordito. Ci troviamo però ad affrontare una situazione difficile, i rischi non vanno sottovalutati. Proprio per evitare il default ho ribadito che tutti i campionati debbano essere pronti a un piano B se le cose dovessero peggiorare”.



“A tutti i giocatori, soprattutto ai più forti e famosi, chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio per i più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni.”