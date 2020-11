Solamente la Juventus potrebbe portare Gasperini via da Bergamo

TORINO – Cresciuto come calciatore e come allenatore nel settore giovanile della Juventus, Gian Piero Gasperini dal 2016 siede sulla panchina dell’Atalanta. In questi anni alla guida della Dea, il Gasp si sta imponendo come uno dei migliori allenatori italiani, portando i nerazzurri addirittura ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il tecnico potrebbe essere suscettibile al richiamo della Vecchia Signora: infatti, solamente la Juve potrebbe portare Gasperini via di Bergamo. Per ora, però, non ci sono indizi che possano confermare questa suggestione; il tecnico, infatti, ha un contratto fino al 2023 con l’Atalanta e sembra pienamente intenzionato a rispettarlo.